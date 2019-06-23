Украинцы поровну используют украинский и русский языки – хотя в неформальном общении предпочитают русский

23.06.2019 11:41

Знание русского и украинского языка среди населения Украины является равномерным и позволяет использовать их в различных направлениях. При этом дома и на работе украинцы одинаково часто используют русский и украинский языки, тогда как русский преобладает в общении с друзьями и в Интернете.

Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного компанией TNS.

Дома и в семейном кругу примерно одинаковая часть респондентов обычно общаются на русском и украинском языках (по 49%). Украинский язык доминирует в сфере формального общения - в учебных заведениях (53%), тогда как русский преобладает в неформальном общении - с друзьями, знакомыми (52%) и в интернете (56%).

Также в ходе исследования выяснилось, что для большинства опрошенных родным является украинский язык (63%), русский считают родным треть респондентов (35%). Кроме родного, респонденты знают также английский (70%), русский (63%), украинский (36%) и польский языки (24%).

Ожидаемо, что украинский язык чаще используют на Западе и в Центре, а также в малых населенных пунктах, тогда как русский более распространен на Востоке и Юге, а также в крупных городах.

При этом треть опрошенных (31%) считает, что русский язык следует преподавать в школах, а 15% выступают за предоставление русскому языку официального статуса в некоторых регионах Украины.

Наиболее активную поддержку статуса украинского языка как единственного государственного продолжает демонстрировать запад Украины. Сторонники введения двух государственных языков сосредоточены на юге и востоке (34% и 27% соответственно).

По мнению 17% опрошенных, новый закон о языке ущемляет права людей, которые общаются не на украинском. Поводом для споров и конфликтов новый закон о языке считают 14% респондентов. Также 23% респондентов негативно относятся к новому закону, а 42% - положительно. Остальные – нейтрально либо затруднились ответить. При этом закон о языке в основном поддерживают на западе (61%), а на востоке и юге к нему относятся отрицательно (34% и 32% соответственно) - там более распространены опасения относительно ущемления прав тех, кто общается не на украинском языке (26% и 25%).

Следует отметить, что респонденты оценили свое знание украинского и русского языков на уровне выше среднего (средняя оценка 7,4 для обоих языков).



