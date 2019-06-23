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В Донецкой области повоенныгибшего украинского военного не могут забрать из-за огня боевиков

23.06.2019 15:10
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В районе Еленовки в Донецкой области погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

24-летний военный подорвался на взрывном устройстве во время проверки местности в секторе наблюдательного поста. Боевики начали интенсивный обстрел, из-за которого невозможно было забрать тело погибшего. Украинские военные открыли ответный огонь, в результате которого противник понес потери.  

По состоянию на 23:00 22 июня мероприятия по возвращению тела бойца продолжались

Источник : https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Донецкая область, погибший, Еленовка, военный
 
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