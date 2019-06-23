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В Харькове полиция открыла производство по факту подкупа избирателей лекарствами
Информация о том, что в Харькове от имени одного из кандидатов в народные депутаты раздают коробки с лекарствами, была получена во время интернет-мониторинга, отметили в полиции.
В Харькове открыто уголовное производство по факту подкупа избирателей в ходе кампании по выборам в Верховную Раду. Об этом 22 июня проинформировало Главное управление Нацполиции в Харьковской области.
"21 июня во время мониторинга сети интернет был выявлен ряд сообщений граждан, в которых они указывали на факт распространения наборов с лекарственными средствами. Согласно информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа №169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата", – сказано в сообщении.
Фамилия кандидата не указана.
Производство открыто по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.
В полиции отметили, что с начала предвыборной кампании в Харьковской области зарегистрировано 18 сообщений о нарушениях закона о выборах народных депутатов. Продолжается проверка информации, изложенной в заявлениях.
Источник :https://gordonua.com
Теги: Донбасс, Харьков, полиция, подкуп, избиратели, лекарства
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