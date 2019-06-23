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В Кривом Роге на остановке взорвалась граната

23.06.2019 07:28
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В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает Криворожский отдел Национальной полиции в facebook.

21 июня около 23:30 часов на одной из остановок общественного транспорта в Центрально-городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу.

Мужчину, который бросил гранату в сторону прохожего, задержали и доставили в полицию.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "покушение на убийство"). Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства дела.



Теги: Донбасс, Кривой Рог, остановка, граната
 
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