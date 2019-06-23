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Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником
23.06.2019 12:07
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил людей с Днем государственной службы. Такое сообщение опубликовали на официальном сайте президента.
"Искренне поздравляю вас с Днем государственной службы. Создание профессиональной и политически беспристрастной государственной службы является нашим приоритетом. Уверен, что мы сможем привлечь к работе в сфере государственного управления молодых, перспективных, патриотически настроенных украинцев, которые станут настоящими слугами народа. Желаю вам успехов, мира и благополучия", – говорится в поздравлении.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, президент, праздник, Зеленский
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