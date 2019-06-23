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Выпускники с родителями устроили массовое побоище
23.06.2019 16:23
Под Херсоном во время выпускного произошла массовая драка с участием выпускников и их родителей, в результате чего двое человек получили серьезные травмы.
Об этом сообщает местное издание Херсон типичный.
Так, компания выпускников и их родителей гуляла с двух часов дня до двух ночи, естественно выпивая спиртные напитки.
В какой-то момент двое захмелевших выпускников из-за чего-то сцепились с двумя другими, не менее "веселыми" посетителями. Вскоре количество защитников увеличилось за счет друзей с одной стороны и родителей выпускников – с другой. В итоге, драка переросла в массовую.
Теги: Донбасс, родители, побои, выпускники
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