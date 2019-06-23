Зеленский подписал важный указ, который понравится бизнесменам

23.06.2019 20:20

Полезное дело!

Зеленский отменил штрафы, которые были действительны на протяжении 26 лет.

Так, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявления 22 июня. Он сообщил об отмене штрафов для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины. Соотвествующий указа Зеленского был опубликован пресс-службой АП в Facebook.

Стоит отметить, что утверждены данные штрафы были еще в 1995 году тогдашним президентом Леонидом Кучмой. Зеленский уверен, что это позволяло налоговикам душить предпринимателей чрезмерными денежными взысканиями за несвоевременное оприходование, исправление и описки в документообороте и тому подобным.

Также, в офисе президента рассказали, что только в 2018 году налоговая служба совершила около 17 тысяч проверок бизнеса. Примечательно, но она выявила нарушения у 100% проверенных субъектов.

Источник : https://from-ua.



