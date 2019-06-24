Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Часть Симферополя осталась без света. И вот почему

24.06.2019 19:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Часть города осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП. Аварию устраняет бригада Крымэнерго из четырех человек и одной единицы техники.

Почти 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Симферополе в связи с аварией на линии электропередачи, сообщается в понедельник, 24 июня, на сайте "МЧС Крыма", передает Корреспондент.

Отмечается, что энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям. На месте аварии работает бригада Крымэнерго из четырех человек и одной единицы техники.

24 июня в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, ветер со скоростью 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины в опасности из-за жары. Украинцы в период жары стали потреблять больше электроэнергии, что грозит чрезвычайной ситуацией в энергосистеме страны. Укрэнерго может ввести графики аварийного отключения.



Теги: Донбасс, Крым, Симферополь, свет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх