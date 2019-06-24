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Часть Симферополя осталась без света. И вот почему
Часть города осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП. Аварию устраняет бригада Крымэнерго из четырех человек и одной единицы техники.
Почти 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Симферополе в связи с аварией на линии электропередачи, сообщается в понедельник, 24 июня, на сайте "МЧС Крыма", передает Корреспондент.
Отмечается, что энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям. На месте аварии работает бригада Крымэнерго из четырех человек и одной единицы техники.
24 июня в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, ветер со скоростью 20-25 м/с.
Ранее сообщалось, что энергосистема Украины в опасности из-за жары. Украинцы в период жары стали потреблять больше электроэнергии, что грозит чрезвычайной ситуацией в энергосистеме страны. Укрэнерго может ввести графики аварийного отключения.
Теги: Донбасс, Крым, Симферополь, свет
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