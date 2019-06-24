Досрочные выборы в Раду: политолог раскрыл опасный план Кремля

24.06.2019 13:01

Кремль и его украинские сателлиты с агентами лелеют коварные и опасные планы по внедрению в Верховную Раду на ближайших выборах.

Такого мнения придерживается известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает Обозреватель, передает Главерд.

"В Украине готовится [Кремлем - Главред] совсем другая [чем в Грузии - Главред] модель реванша. ... Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде", - полагает он.

Напомним, ранее одиозный депутат Госдумы Константин Затулин раскрыл планы Москвы насчет Украины. Позднее известный российский журналист/блоггер Аркадий Бабченко "расписал" ближайшие планы Кремля по Донбассу.

Источник: https://from-ua.com