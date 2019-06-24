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«Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
Представители элиты из Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза уже начали разрабатывать и даже реализовывать план по урегулированию конфликта на Востоке украинского государства.
Однако делают они это весьма неприемлемыми для украинцев методами, о чем, как пишет replyua.net, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказал военный эксперт Алексей Арестович.
В частности, в своем посте блогер отметил план, согласно которому хотят действовать представители заинтересованных в проекте западных элит. В нем отдельно следует выделить два ключевых пункта, которые ранее были в буквальном смысле «за красной чертой». Речь идет о прямых переговорах между Кабмином Украины и боевиками, а также постепенном выведении России из-под ответственности за то, что произошло на территории Луганской и Донецкой областей.
Согласно словам Арестовича, если план будет реализован, то Российская Федерация без проблем «сохранит чистое лицо», а также отчасти легализирует аннексию Крымского полуострова. Украина же, в таком случае, сохранит транзит газа, а также получит инвестиции на восстановление Донбасса и значительно продвинется на пути в НАТО и ЕС. Ранее Арестович заявлял, что Украина является правым флангом НАТО.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, НАТО
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