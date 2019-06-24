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Порошенко может повторить судьбу своего предшественника, если проиграет на парламентских выборах - Доний

24.06.2019 14:03
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Порошенко может повторить судьбу своего предшественника, если проиграет на парламентских выборах - Доний

Олесь Доний в статье, опубликованной изданием Главред, отметил, что Петр Порошенко в итоге может повторить судьбу Виктора Януковича. По мнению политолога, такой вариант станет реальностью в случае, если «Европейская солидарность» проиграет парламентские выборы, сообщает replyua.net.

Олесь Доний напомнил, что еще месяц назад он анализировал, выгоден ли для Порошенко роспуск парламента. Такой вариант действительно был для экс-президента более предпочтительным. Если бы выборы состоялись осенью, то его политическая сила вряд ли смогла бы преодолеет проходной барьер. Однако в реальности рейтинг партии Порошенко начал снижать быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Сегодня довольно сложно предсказать, попадет ли «Европейская солидарность» в Раду нового созыва. При этом сам Петр Алексеевич точно не будет баллотироваться по мажоритарке - он возглавит колонну, то есть свою партию. Причем, задача перед экс-президентом достаточно непростая. Ему нужно не просто пройти в парламент 9-го созыва, но и завести туда достаточно влиятельную фракцию. Минимальное попадание для Порошенко равносильно поражению с последующим судебным преследованием. Это означает, что он вполне может разделить судьбу Виктора Януковича. Читайте также: Украине нужно идти в НАТО, но ее туда никто не приглашает - мнение



Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Янукович
 
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