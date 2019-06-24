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Резонансное заявление Леонида Кравчука разделило украинцев на два лагеря

24.06.2019 09:32
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Резонансное заявление Леонида Кравчука разделило украинцев на два лагеря

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.

Об этом политик заявил в интервью ADASTRA VOX.

По словам Кравчука, нужно досконально изучить опыт других стран и легализировать медицинскую марихуану в Украине.

"Для этого должна быть создана условная комиссия или группа профессионалов, которая на практике изучила (...) и после этого принимать решение. А в принципе я поддерживаю подход", — отметил экс-президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поддержал идею легализации медицинской марихуаны.

В феврале в Минздраве Украины выступили с предложением использовать марихуану в лечебных целях. Как пояснили в ведомстве, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжёлых заболеваний и состояний.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Леонид Кравчук
 
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