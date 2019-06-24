Стало известно, что случится со «Слугой народа» в Раде после выборов

24.06.2019 21:25

Партии «Слуга народа» придется с кем-то объединяться в новой Раде

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, при рейтинге 47% у партии «Слуга народа» выходит по три депутата на один процент. Это 140. И еще нужно человек 80-90 по мажоритарной системе. Подобрать такое количество будет сложно, особенно учитывая «прикормленность» округов. Поэтому следует ожидать, что «Слуга народа» все же пойдет на коалицию.

«Наиболее вероятная коалиция будет та, с кем договорятся. А договариваться будут со всеми, кроме оппозиционной платформы «За жизнь». А игра вокруг того, кто будет премьером, вообще непонятно для кого. Потому что этот человек не должен быть обязательно депутатом вообще», — говорит Клочок.

Также эксперт отметил, что в Украине на сегодняшний день можно наблюдать всеобъемлющий политический кризис. Пока даже новая власть не имеет достаточно сил для его преодоления и обновление политикума не произойдет в полном обьеме.

«В вопросах коалиции новый парламент вряд ли будет отличаться от предыдущего. Это потому, что есть четкая норма Констиутции, статья 83, которая говорит, что коалиция формируется на основе депутатских фракций, которые избирались в парламент», — резюмирует Клочок.

Напомним, недавно также народный депутат Виктор Чумак рассказал, почему в Украине созданы все условия для распространения олигархических партий. По его словам, в Украине самая высокая в мире стоимость залога для участников президентских и парламентских выборов, уже не говоря о заоблачной стоимости самих предвыборных кампаний.

Неудивительно, что определенная доля партий, которые пройдут в новый парламент, останутся олигархическими.

«Почему в Украине такая дорогая избирательная кампания? Чтобы поставить 20 бордов в округе надо уже 400 тысяч гривен. Где их взять просто так, неолигархическим партиям? Почему расходы на политическую рекламу — это 95% всех расходов? Почему мы должны выбирать покемонов из телевизора?», — говорит Чумак.

Таким образом, считает депутат, пока украинцы будут голосовать за тех, чьи лица видят на бордах и телеэкранах, до тех пор будут выигрывать олигархические партии. Иначе украинская политика превращается в бег по кругу, где меняются только названия политических сил, а олигархи остаются у власти.

Источник: politeka.net