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Стало известно, где Зеленский встретится с Путиным

24.06.2019 07:48
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Стало известно, где Зеленский встретится с Путиным

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным может состоятся на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии. Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

«Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас состоялись (в Брюсселе, Берлине и Париже), с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным. Поэтому именно сейчас — это супер. Обсуждение тактики по Донбассу — это супер. Нету прорывных решений, на самом деле это ожидаемо, и ничего плохого в том нет. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по „Северному потоку“ тоже ожидаемая», — сказал Климкин.

По словам министра, отсутствие особых результатов от переговоров президента с европейскими лидерами было своеобразной разведкой.

«Это еще не стопроцентное привлечение и погружения, ангажирование, но это настоящая разведка боем», — добавил он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
 
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