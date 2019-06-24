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Стало известно, кого Зеленский назначит на пост главы СНБО, — источник в АП

24.06.2019 08:13
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Стало известно, кого Зеленский назначит на пост главы СНБО, — источник в АП

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру Анатолия Гриценко на должность главы СНБО. Об этом рассказал портал «Политрада» со ссылкой на собственные источники в АП.

Сообщается, что несколько громких назначений Зеленский сделает сразу после досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля. Вновь избранный президент Украины якобы давно рассматривает вопрос назначения Гриценко на пост секретаря СНБО.

Источники ресурса подчеркнули, что Зеленский тем самым хочет показать украинцам, что теперь у власти будут только те политики, которым граждане доверяют больше всего. Это является одним из предвыборных обещаний нынешнего лидера государства.

Известно, что пока продолжаются консультации. Однако переговоры между политиками вышли на новый уровень, в связи с ростом рейтинга партии Анатолия Гриценко «Громадянська позиція».

«Уже через месяц Зеленский сможет предложить Гриценко пост главы СНБО. Это вполне логично», — рассказал источник.

Напомним, что на данный момент СНБО возглавляет Александр Данилюк.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, СНБО, назначение, Зеленский
 
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