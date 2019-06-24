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В Кабмине анонсировали повышение пенсий с 1 июля
24.06.2019 20:30
Кабинет министров планирует с 1 июля повысить пенсии, тем украинцам которые имеют большой стаж работы, но небольшие пенсии.
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.
Гройсман отметил, что уже с 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.
По словам премьера, средняя пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн.
«Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства», — заявил Гройсман.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, повышение, Кабмин, пенсии
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