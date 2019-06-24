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В ПФУ утвердили новый показатель расчета пенсий

24.06.2019 15:45
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В ПФУ утвердили новый показатель расчета пенсий

В Пенсионном фонде Украины утвердили показатель средней зарплаты за апрель 2019-го, по которому украинцам начисляют пенсию.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ПФУ в социальной сети Facebook, передает Главред.

По словам представителей фонда, показатель учитывается для исчисления пенсии в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Соответственно, в апреле средняя зарплата по Украине составила 8 664,25 гривен.

Также достоверно известно том, что расходы госказны будут перераспределены и направлены на своевременную выплату пенсий, льгот и субсидий.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, пенсии
 
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