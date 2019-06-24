В теории одно, а на практике совсем другое - эксперт рассказал, чем обернется запуск рынка электроэнергии для украинцев

24.06.2019 18:45

Михаил Гончар объяснил журналистам издания Апостроф, чего жать от запуска рынка электроэнергии рядовым украинцам. По мнению эксперта, теория здесь значительно отличается от того, чтоб будет на практике, сообщает replyua.net.



Михаил Гончар напомнил, что после запуска в Украине рынка электроэнергии граждане смогут заключать с поставщиками прямые договоры, и монополия облэнерго будет упразднена. Эти структуры никуда не исчезнут. Однако после того как рынок запустится, облэнерго станут компаниями, предоставляющими только лишь сервисные услуги. Благодаря конкурентной среде, возможности для необоснованного повышения тарифов должны свестись к минимуму.



Однако это все теория, тогда как на практике все будет совершенно по-иному. Гончар убежден, что после запуска рынка тарифы на электроэнергию двинутся вверх. Все дело в том, что данный рынок в Украине фактически монополизирован. Впрочем, резкого скачка цен, как предупреждают многие эксперты, не произойдет. Однако в том, что тарифы вырастут, сегодня сомнений практически нет. Читайте также - Политолог: Украина должна покинуть ПАСЕ, а также призвать к демаршу все другие государства, в которых еще сохранилась достоинство.