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Зеленський дав команду, гроші в Україну потечуть рікою: “Тепер за справу береться …”
Президент Володимир Зеленський призначив блогера, IT-підприємця і четвертого номера партії «Слуга народу» Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради
Відповідний указ № 423/2019 оприлюднений на сайті глави держави.
«Не хочу декларувати багато на старті, але все попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може як мінімум втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій в країну. Отримав завдання від президента зробити цей процес якомога якнайшвидшим », – прокоментував своє призначення Арахамія.
Відзначається, що Арахамія народився 23 травня 1979 року в Сочі. Закінчив Європейський університет, має ступінь магістра економіки. Пройшов магістерську програму Professional management в Open University (Лондон).
Арахамія є співзасновником міжнародної IT-компанії Template Monster, засновником волонтерської організації «Народний проект», яка допомагає українським військовим на сході, з 2016 року очолював міжнародну платформу по створенню сайтів Weblium.
Нагадаємо, нещодавно також команда Володимира Зеленського розповіла, як будуть реформувати податкову систему нашої країни. Як раніше заявляв один з радників обраного президента Володимира Зеленського Данило Гетманцев, команда передбачає відразу кілька напрямків реформування податкової системи.
Зокрема, мова йде про діджіталізацію податків, амністії капіталу, білих зарплатах, перегляді ЄСВ і загальному декларуванні.
Що стосується податкової амністії, то Гетьманцев сказав, «щоб олігархи не боялися». Однак, як заявив представник Торгово-промислової палати Олег Лиховид, олігархи бояться не податків.
«Вони бояться, що у них заберуть все, якщо вони задумають завести сюди капітали. І жоден суд в Україні їх не захистить. Тому і ховають все подалі від українських судів. Хоча Гетьманцев і визнає, що захист прав власності – це проблема. Але не озвучив, як її можна вирішити », – стверджує він.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, президент, Зеленский
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