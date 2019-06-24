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Зеленский продолжает увольнять глав СБУ

24.06.2019 17:46
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении О.Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе АП, передает УНН.

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в Указе №424/2019.

Как сообщалось ранее, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.

Ранее Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, увольнение, СБУ, Зеленский
 
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