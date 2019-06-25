Сколько переплачивают украинцы за ипотеку: названы цифры

25.06.2019 13:12

Высокие процентные ставки отпугивают многих украинцев, которые хотели бы оформить ипотеку и выбрать жилье, поэтому спрос на ипотечное кредитование не растет даже при высоком интересе к такому финансовому инструменту.

Сейчас среднерыночный показатель ставки по ипотеке в Украине составляет это 20% в год, рассказали сайту "Сегодня" эксперты.

"Платить 22% за ипотеку, которая длится от пяти лет, – это переплата в два и больше раза. Получается, что покупатель выплачивает сразу за две или три квартиры, а владеет формально одной", – говорит главная эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3m2 Виктория Берещак.

Она добавляет, что максимальный срок ипотечного кредитования, как правило, составляет 20-25 лет, но покупатели стараются погасить кредит за 3-7 лет. Поэтому срок до 10 лет оптимален для заемщика.

В свою очередь, директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук подсчитал, что сумма зависит от множества условий, но если взять квартиру с ремонтом площадью около 50 метров, стоимостью 1,3 млн грн, и первый взнос в размере 390 тыс. грн (30%) на 15 лет, то за весь период переплата составит 1,4 млн грн, или 150% от суммы кредита.

"Ипотечное кредитование больше востребовано в бюджетном сегменте, это 2-3 комнатные квартиры стоимостью от 50 до 70 тыс. долларов. Срок кредитования определяется несколькими факторами: размером первого взноса, платежеспособностью клиента и его готовностью переплачивать. В большинстве случаев среднестатистический покупатель старается внести максимальный первый взнос (в зависимости от имеющихся у него средств), а оставшуюся часть растягивает на такой срок, чтобы оставалась возможность выплачивать ежемесячные взносы", – добавил Герасимчук.