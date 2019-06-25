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Украина и МВФ договораваются о новой программе
25.06.2019 10:33
Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Сегодня.
"Программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали, чтобы покрыть период двух выборов в Украине. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать", – отметила Маркарова.
Министр финансов прогнозирует, что срок новой программы составит три года, однако о размере кредита Маркарова говорить не стала.
Теги: Украина, Донбасс, программа, переговоры, МВФ
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