Украина и МВФ договораваются о новой программе

25.06.2019 10:33

Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Сегодня.

"Программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали, чтобы покрыть период двух выборов в Украине. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать", – отметила Маркарова.

Министр финансов прогнозирует, что срок новой программы составит три года, однако о размере кредита Маркарова говорить не стала.