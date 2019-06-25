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"В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер
Блогер Карл Волох оставил на своей странице в социальной сети Facebook пост с нещадной критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с российским реваншем в ПАСЕ. О голосовании ПАСЕ в Страсбурге. Напомню, что именно об этом мы и предупреждали: глупо и опасно воспринимать международную поддержку Украины, антикремлевскую коалицию цивилизованного мира как нечто само собой разумеющееся, пишет Диалог.UA.
Они (а с ними и способность Украины противостоять агрессивной политике РФ) держались на очевидных незаурядных дипломатических талантах и невероятной пассионарности Порошенко. Избрание Зеленского было сигналом, что российская спецоперация прошла успешно и для западного мира пришло время привычной риалполитик. Наивно всерьёз воспринимать аргумент, что Россию вернули в ПАСЕ из-за дефицита бюджета, связанного с неуплатой взноса на содержание этой организации. Для европейцев это абсолютные гроши. Проблема тут совсем в других деньгах: в десятках миллиардов, которые последние годы западный бизнес лишён возможности зарабатывать в России, а также подкупе европейских политиков и функционеров, где Шрёдеры - лишь видимая часть айсберга. Дружить с Украиной против России морально выигрышно, но с практической позиции очень невыгодно. То, что нам это до недавнего времени удавалось - достижение незаурядное, но, как видим, не вечное. Дальше будет хуже. Вслед за санкциями политическими будут постепенно отменяться экономические (собственно, ради них и сыр-бор). Для этого нам навяжут какой-нибудь очередной «план Мореля», когда мир мы получим исключительно в обмен на суверенитет. Пока есть надежда на США, но тех проблема Ирана беспокоит больше, чем РФ, да и против Китая с Россией дружить сподручнее. Так что, не факт. В общем, в Украине Путин уже победил. Но не вчера, а 21 апреля, когда его фаворит (объективный, вне зависимости от его собственных намерений) получил поддержку трех четвертей избирателей.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, победа
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