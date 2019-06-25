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Ждать осталось недолго: жара уйдет из Украины в Европу - подробности прогноза

25.06.2019 09:08
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Ждать осталось недолго: жара уйдет из Украины в Европу - подробности прогноза

Аномальная жара уже скоро отступит с территории Украины и двинется на Европу.

 Об этом заявила на своей странице в Facebook Наталья Диденко, передает "Диалог.UA".

 Она утверждает, что украинцам скоро можно будет дышать свободно, так как температура воздуха значительно понизится. "У нас будет +23...29 градусов. А эти немилосердные +30...36 градусов охватят Францию, Германию, ну и все, что вы видите на карте насыщенно-бордового и сиреневого цветов" - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, температура, Европа, жара, прогноз погоды
 
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