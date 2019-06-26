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«Михо ликует»: суд отменил указ ЦИК, Саакашвили таки идет в Раду

26.06.2019 11:15
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«Михо ликует»: суд отменил указ ЦИК, Саакашвили таки идет в Раду

Сегодня вечером стало известно, что шестой апелляционный административный суд столицы Украины поддержал обжалование командой политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили относительно отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политической силы на внеочередные выборы в Раду.

Как информирует replyua.net, соответствующее решение судья объявил во время заседания 25 июня. Сам же Михаил Саакашвили на писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук»: «Мы победили! Суд поддержал нас! Мы уже идем на выборы».

Как ранее сегодня мы уже сообщали, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также в свое время занимал пост губернатора Одесской области, заявил во время эфира телеканала «112 Украина», что у него есть документальные доказательства фактов подкупа депутатов Одесского городского совета руководства города. В это же время бывший руководитель Одесской областной государственной администрации пояснил, что такого рода документ был передан ему активистами, которые просто побоялись публиковать их.



Теги: Донбасс, суд, ЦИК, Верховная Рада, Саакашвили
 
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