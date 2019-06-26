- ГБР проводит массовые обыски в Минобороны по делу о закупке имущества для ВСУ20:40
- НКРЭКУ обещает оставить без изменений ночной тариф на свет для населения20:16
- Со следующего года в Украинской армии начнется введение стандартов и процедур НАТО - Зеленский19:49
- В Кабмине одобрили всех кандидатов на посты глав ОГА19:35
- Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля19:20
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- У экс-советника Порошенка проходят обыски18:45
- Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису18:30
- Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности17:50
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
НКРЭКУ обещает оставить без изменений ночной тариф на свет для населения
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не намерена отменять ночной тариф на поставку электрической энергии для бытовых потребителей с июля 2019 года, как заявил об этом председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.
Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передают Українські Новини.
"НКРЭКУ сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени (ночной тариф), продолжат действовать после 1 июля 2019 года", - говорится в нем.
Также отмечается, что НКРЭКУ не принимала решения о признании утратившим силу постановления НКРЕКП от 26.02.2015 № 220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".
Ранее в СМИ сообщалось, что председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета заявил об отмене "ночного тарифа" для населения с 1 июля 2019 года.
Как сообщалось ранее, НКРЭКУ отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц с 1 января 2019 года.
Ранее Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.
Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизитьтарифы на газ и электроэнергию для населения.
Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, тариф, электроэнергия
- Енакиево. Две гривни - по городу и 2.70 - до Ольховатки
- Близнюк: Рано или поздно тарифы ЖКХ надо поднимать
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Проезд из Донецка в Горловку подешевеет
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину?
- Пассажирам придётся переплачивать, чтобы не кататься на "ржавых тарантайках"
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками22:33
- «Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт22:02
- «Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ21:46
- Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении19:54
- ГБР проводит массовые обыски в Минобороны по делу о закупке имущества для ВСУ20:40
- НКРЭКУ обещает оставить без изменений ночной тариф на свет для населения20:16
- Со следующего года в Украинской армии начнется введение стандартов и процедур НАТО - Зеленский19:49
- В Кабмине одобрили всех кандидатов на посты глав ОГА19:35
- Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля19:20
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- У экс-советника Порошенка проходят обыски18:45
- Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису18:30
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности17:50
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина
- В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК