Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НКРЭКУ обещает оставить без изменений ночной тариф на свет для населения

26.06.2019 20:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не намерена отменять ночной тариф на поставку электрической энергии для бытовых потребителей с июля 2019 года, как заявил об этом председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передают Українські Новини.

"НКРЭКУ сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени (ночной тариф), продолжат действовать после 1 июля 2019 года", - говорится в нем.

Также отмечается, что НКРЭКУ не принимала решения о признании утратившим силу постановления НКРЕКП от 26.02.2015 № 220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета заявил об отмене "ночного тарифа" для населения с 1 июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, НКРЭКУ отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц с 1 января 2019 года.

Ранее Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизитьтарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, тариф, электроэнергия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх