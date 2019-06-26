26 июня церковь отмечает День святой Акулины. В народе же ее называют Гречишницей. Этот день - большой и радостный праздник изобилия и богатства. Приметы на 26 июня подскажут, как его отметить, что в карманах всех деньги водились, передают Подробности.
Приметы на 26 июня тоже несут добро. Это благодатный и праздничный день, когда человек может кардинально изменить свою жизнь.
Традиции 26 июня
Утро начинают с молитвы святой Акулине. Святую можно попросить, чтобы она даровала успех, удачу, помогла разбогатеть и жить в изобилии.
Но вот в народе день известен скорее как Гречишница. Связано название с гречкой - кашей, которую сегодня прославляют, вкушают и которая приносит улучшение материального благосостояния.
Гречка всегда считалась символом богатства и достатка. А в этот особый день она является еще и талисманом, привлекающим поток денежной энергии.
Этот день праздничный. Нельзя работать. Нужно отдыхать, к вечеру накрывать на стол большое пиршество. Обязательно основным блюдом на столе должна быть гречка.
Все члены семьи должны собраться на праздник, веселиться и радоваться. И каждый должен откушать гречки.
Но варить гречку на молоке нельзя. Сегодня вообще нельзя употреблять молоко, так как приметы на 26 июня говорят, что все молочные продукты в этот день становятся ядовитыми и могут вызвать отравление.
Согласно приметам, какая семья сегодня устроит гречишный праздник, так будет весь ближайший год купаться в изобилии и богатстве.
Приметы на 26 июня
- Если днем летает много мошкары, то погода установилась погожая и продлится долго.
- Комаров становится очень много.
- Молоко в этот день может привести к отравлениям.
- Если огурцы еще не созрели к этому дню, то вкусными они уже не будут.
- Приметы на 26 июня говорят, что те, кто сегодня устроит гречишный праздник, будет жить в изобилии и достатке.
- Работать нельзя, а то неудачи на голову посыплются.