Столицу Украины охватили масштабные «пикеты посольств стран-союзников РФ»

26.06.2019 09:02

Украинцы собрались у зданий посольств тех государств в Киеве, которые поддержали решение по возврату представителей Российской Федерации в ПАСЕ. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, акция в 18 часов вечера была анонсирована у посольства Австрии в «Фейсбук» под названием «Нет возврату Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы! Пикет посольств стран-союзников России».



Отмечается, что помимо посольства Австрии, пикеты также будут проходить у зданий дипломатических ведомств Германии, Армении, Италии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Словакии, а также под Офисом Совета Европы. В сообщении в социальной сети отмечается: «Берите с собой друзей, креативные плакаты и как можно больше «денег», которыми символически можно забрасывать каждое посольство».



Насколько известно, ранее сообщалось, что за резолюцию об изменении санкционного режима и возвращении Российской Федерации к работе в ПАСЕ без ограничений свои голоса отдали 118 евродепутатов, а только 62 проголосовали против, десять были такими, которые воздержались. Напомним, ранее мы уже сообщали, что пресс-секретарь президента страны-агрессора России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение о возврате делегации России в ПАСЕ.