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Тимошенко – Зеленскому: «Украина имеет одни сутки, а главный ответственный - президент»
На протяжении одних суток новоизбранный президент украинского государства Владимир Зеленский обязан убедить основных лидеров Европейского Союза в том, чтобы не возвращать делегацию РФ в ПАСЕ, о чем заявила лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время своего обращения к президенту Украины, пишет replyua.net.
Согласно словам Юлии Тимошенко, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о снятии экономических ограничений с делегации РФ по факту означает провал внешней дипломатии украинского государства и фиаско «нормандского формата» переговоров относительно достижения мира. Согласно словам Тимошенко, вопрос физического возвращения российской делегации в сессионный зал отложен на 24 часа. Другими словами, еще есть время для того, чтобы помешать этому. Политик заявила: «Украина имеет одни сутки, каждую минуту которых необходимо использовать для активных дипломатических действий. В настоящее время самая большая ответственность за все это лежит на новом президента».
Помимо прочего Тимошенко отметила: «За 24 часа Зеленскому нужно в телефонном формате связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти необходимые аргументы, доказательства, которые убедят их не делать такой шаг».
Теги: Украина, Донбасс, президент, Тимошенко, Зеленский
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