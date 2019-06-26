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У Гройсмана решили ограничить стоимость отопления
Кабинет министров введет предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тысячи гривен.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства, передает ЭП.
"Предлагается решением правительства ... ввести предельную цену, которая является экономически обоснованной для местных поставщиков. Эта цена предлагается на уровне 1400 гривен при наличии счетчика и 35,21 грн за квадратный метр при отсутствии счетчика", - сказал министр.
"... почему в одних городах цена тепла за гигакалорию 2000 грн, а в других - 1300 грн? Эта разница является необъективной и неадекватной. Цена на газ и электроэнергию в стране одинаковые, зарплаты в отрасли примерно одинаковы, но тарифы разные" , - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Кроме того, по мнению Гройсмана, НАК "Нафтогаз Украины" должен продолжать снижать цену на газ для населения
"Нам непросто ограничивать цены на один газ, и мы постоянно работаем, чтобы цены на газ в Украине были ограниченными. А в последние несколько месяцев, в результате решений правительства "Нафтогаз" начал снижать цену на газ, и думаю, что он должен продолжать так делать", - отметил Гройсман.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, отопление, Гройсман
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