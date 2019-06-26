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У экс-советника Порошенка проходят обыски

26.06.2019 18:45
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К бывшему советнику пятого президента Украины Петра Порошенко - Юрия Бирюкова - пришли с обысками. Об этом заявили в пресс-службе политпартии "Европейская Солидарность", которую возглавляет Порошенко, передает УНН.

Так, в партии указали на "обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня".

В политсиле уточнили, что обыски проходят по решению суда.

При этом в партии назвали это "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам".

Напомним, в мае пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Юрия Бирюкова от исполнения обязанностей советника Президента. Добавим, в то же время Бирюкова называли помощником министра обороны.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, советник, обыск, Порошенко
 
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