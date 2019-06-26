Украинцы в ожидании долгожданной прохлады: синоптики озвучили прогноз

26.06.2019 10:46

Если заглядывать на несколько дней вперед, то синоптики обещают нам дождливую погоду, но июньским осадкам порадуемся на праздничных выходных. Пока же… А что нас ждет сегодня, в среду, 26 июня, читайте прогноз погоды

Небесная канцелярия решила дать Украине пару солнечных «отгулов». Друзья, сухо, жарко и ясно будет на всей территории страны.

Даже на Западной Украине, жители которой больше месяцев можно сказать и не видели просвета среди грозовых облаков, насладятся солнечным днем в середине недели. Правда, ночью температура воздуха будет какой-то не летней, всего +13…15°С, зато днем можно отогреться – +30…+32.

В северной части Украины ясно. Ночью здесь также прохладно +13…+15, а днем воздух прогреется до +28…+30°С.

На востоке малооблачно. Ночная температура воздуха +15…+17°С, дневная +29…+31°С.

В центральной части страны тоже без осадков. Ночью здесь ожидается +15…+17, а днем ​​воздух прогреется до +29…+31.

На юге солнечно. Ночью ртутный столбик термометра покажет здесь +19…+21, а днем +31…+33°С.

Не предвидятся по прогнозам синоптиков осадки и в Крыму. Ночью на полуострове +20…+22, а днем ​​+29…+31°С.

В Киеве малооблачно. Ночью в столице Украины +15…+17°С, днем до +28…+30.

Источник: https://politeka.net