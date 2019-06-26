«Укрзализныця» порадует украинцев в честь Дня Конституции

26.06.2019 14:05

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на три поезда, которые будут курсировать в праздничные дни 27, 28, 29, 30 июня и 1 июля 2019 года. Составы отправятся в популярные у туристов на День Конституции направления - Львов, Днепр, Сумы и Винницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишут Вести.

Билеты можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Расписание поездов выглядит так:

Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в Киев в 20:06.

Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится из столицы 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. Состав Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, он прибудет в столицу в 05:50.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

Источник: https://from-ua.com