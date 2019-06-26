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В Белом доме отреагировали на решение ПАСЕ по России
26.06.2019 09:46
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор высказался о решении ПАСЕ по возвращению России в состав Совета Европы.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве.
По словам дипломата, Совет Европы не должен принимать делегатов из РФ, которые находятся в санкционных списках.
«Как вы знаете, США не является членом Совета Европы. Но вы также знаете, что мы свою позицию по возвращению России в ПАСЕ четко озвучивали. Нас впечатлили усилия украинской делегации заблокировать это возвращение. Наш взгляд, что да, они возвращаются, но Россия не должна отправлять, а Совет Европы не должен принимать никаких делегатов, которые находятся под санкциями ЕС или США», — отметил Тейлор.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Белый дом, ПАСЕ
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