В Японии из-за слизняка остановились поезда

26.06.2019 14:20

В Японии произошли перебои с подачей электричества, что воспрепятствовало движению поездов.

Поезда, перевозившие 12 000 пассажиров задержались из-за того, что слизняк пробрался в блок электропитания, что привело к короткому замыканию.

"Сначала мы думали, что это ошибка, но оказалось, что это действительно мертвый слизняк",

- сообщили в компании.

Подобный случай уникален, ранее случались инциденты, когда поезд сталкивался с оленем, но аналогичного данному случаю не бывало.

Управление железных дорог проверило все блоки электропитания, чтобы предотвратить повторение инцидента.

Источник: http://kr24.com.ua