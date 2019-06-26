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В Кабмине назвал имена кандидатов в губернаторы Донецкой и Луганской области
26.06.2019 16:45
Главным кандидатом на пост главы Донецкой ОГА является Павел Кириленко, а его коллегой из Луганской облгосадминистрации может стать Виталий Комарницкий.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.
По его словам, Администрация Президента сегодня, 26 июня, на заседании Кабмина должна внести эти кандидатуры на должности глав облгосадминистраций.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, губернатор, Луганская область, Кабмин
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