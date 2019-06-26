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В Кабмине одобрили всех кандидатов на посты глав ОГА
Кабинет министров Украины одобрил все кандидатуры, выдвинутые президентом Владимиром Зеленским на посты глав областных государственных администраций. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
«Правительство решило направить на рассмотрение президента все внесенные кандидатуры глав ОГА… По каждому кандидату была разное количество голосов за/против», — написал Розенко.
На брифинге представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил журналистам, что в правительстве поддержали все восемь кандидатур.
«Все 8 вопросов были поддержаны. Голосовали неединогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, несмотря на тех, кто подается», — сказал он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кабмин, ОГА
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