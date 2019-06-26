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В ПФУ приняли новый показатель расчета пенсий
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней зарплаты за апрель 2019 года в 8 664,25 грн. По нему будет происходить начисление. Об этом говорится в сообщении ПФУ на странице в Facebook.
Согласно обнародованным данным, новый показатель учитывается для исчисления пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
По данным ПФУ, из бюджета будут выделены дополнительные средства в размере 7 883 163,5 миллиардов гривен для своевременной выплаты наличными пенсий, льгот и субсидий.
При этом в фонде напомнили формулу расчета пенсий.
По словам специалистов, расчет состоит всего из трех переменных. Чтобы высчитать коэффициент заработка, необходимо сопоставить данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.
Чтобы узнать примерный размер пенсионных выплат, нужно показатель средней зарплаты за три года (на данный момент этот показатель равен 6 тыс. грн) умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
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