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В Украине анонсировали взвешенный и циничный ответ на ситуацию в ПАСЕ
Власти украинского государства должны нанести комплексный ответ конкретными действиями на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Как информирует replyua.net, об этом во вторник, 25 июня заявил постоянный представитель украинского государства при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем «Фейсбук».
В частности, в своем сообщении Кулеба написал: «Я много историй имею о ПАСЕ. Однако главное – будущее. Личная моя позиция такая, что нам нужно ответить не только словами, но комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а цинично и взвешено». Согласно словам постоянного представителя, в столице Украины, куда сегодня его отозвал глава МИД Украины Павел Климкин, он намерен заняться «финализацией плана дальнейших действий».
Кроме того, Кулеба подчеркнул, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным. Он добавил: «Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это достаточно четкий сигнал». Он также подчеркнул, что украинские дипломаты намерены бороться до конца. Кулеба резюмировал: «Не могу точно сказать о том, что в конечном счете будет, однако я точно знаю, что три ключевых правила будут неизменными: опираемся на реальность, бьют нас – бьем и мы, идем до конца».
Теги: Украина, Донбасс, ПАСЕ
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