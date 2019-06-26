- Выявлена реклама, способная вызывать ожирение13:48
- В ПФУ приняли новый показатель расчета пенсий13:30
- Суд решил судьбу Порошенко на выборах, партия ликует: «Бесценный подарок»12:40
- Озвучена дата визита Зеленского в Канаду12:02
- Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день святой Акулины11:48
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации11:30
- «Михо ликует»: суд отменил указ ЦИК, Саакашвили таки идет в Раду11:15
- В Крыму экологическая катастрофа, жители полуострова готовятся к худшему11:00
- Украинцы в ожидании долгожданной прохлады: синоптики озвучили прогноз10:46
- «Нужны решительные действия»: Порошенко сделал важное заявление о России10:15
Выявлена реклама, способная вызывать ожирение
Нейромаркетинг помогает сформировать тягу к нездоровой пище.
Ожирение является одной из серьезных проблем для жителей многих стран мира. По их мнению учёных, существует некий фактор, который заставляет набирать лишний вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
И этим фактором, по словам психологов, является так называемый нейромаркетинг. Это весьма сложный процесс рекламы и подачи продукции, который влияет на отношение потребителя к тому или иному продукту.
По мнению ученых, специалисты нейромаркетинга тщательно изучают отношение покупателя к тем или иным факторам, после чего массив накопленных знаний обращают против самих потребителей. При этом речь идет о любых реакциях людей – от повышенного сердцебиения до малейшего движения глаз при виде того или иного элемента рекламы.
После этого формируется максимально приятные глазу форма, вид, цвета упаковки (факторов может быть много) продукции, что заставляет потребителя отдавать предпочтение не самой здоровой пище.
Более того, подобному приему маркетологов в большей степени подвержены именно дети, что ведет к привыканию к нездоровой пище еще с ранних лет.
Теги: Донбасс, здоровье, ожирение
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Как не заразиться гриппом?
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст
- Эпидемия под аномальным уклоном. Астролог, предсказатель и этноэколог сказали свое слово
- Названы эффективные народные рецепты от ангины
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками22:33
- «Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт22:02
- «Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ21:46
- Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении19:54
- «Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ19:23
- В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами18:21
- В ОРДО попал в ДТП КамАЗ с грузом: пострадал водитель17:52
- Выявлена реклама, способная вызывать ожирение13:48
- В ПФУ приняли новый показатель расчета пенсий13:30
- Ученица автошколы во время сдачи на права задавила своего инструктора13:15
- РФ хочет отправить в ПАСЕ «депутатов» от аннексированного Крыма13:00
- Суд решил судьбу Порошенко на выборах, партия ликует: «Бесценный подарок»12:40
- В ПАСЕ планируют снять с российской делегации оставшиеся санкции12:20
- Озвучена дата визита Зеленского в Канаду12:02
- Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день святой Акулины11:48
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации11:30
- «Михо ликует»: суд отменил указ ЦИК, Саакашвили таки идет в Раду11:15
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина
- В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК