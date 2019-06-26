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Зеленский уволил Богдана с поста главы АП и сразу же трудоустроил на новом месте
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы Администрации президента.
Соответствующий указ (№434/2019) от 25 июня 2019 года опубликован на сайте президента, передает UBR.
Позже глава государства утвердил Положение об Офисе президента Украины и назначил уволенного главу АП на должность руководителя Офиса президента.
Также Зеленский переназначил на соответствующие должности в Офисе президента первого замглавы Администрации президента Сергея Трофимова, заместителей глав Администрации президента Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапку, Кирилла Тимошенко и Алексея Днепрова.
Сегодняшними указами они уволены с должностей в Администрации президента и назначены на те же должности в Офисе главы государства.
Зеленский также подписал указы об увольнении Руслана Стефанчука с должности своего советника – представителя президента в Верховной Раде – и назначении его представителем президента в парламенте.
Согласно Положению, Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, образованный главой государства в соответствии с п.28 ч.1 ст.106 Конституции Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Администрация президента, Зеленский
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