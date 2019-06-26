Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Жители жарких стран подсказали, как пережить жару

26.06.2019 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители жарких стран подсказали, как пережить жару

На какие продукты налегать.

Как пережить африканский зной без вреда для здоровья, рассказал член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org

В первую очередь, в течение дня необходимо выпивать до 3-5 литров воды. Причем пить нужно регулярно в течение дня. Минимум по глотку каждые 10 минут. Если столбик термометра зашкаливает, можно даже завернуться во влажную простыню. И не забывать как можно чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой.

На улице лучше появляться как можно реже, а если выходить приходится, лучше выбирать одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей. Они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха. Помимо этого, предметы гардероба должны быть светлых оттенков, чтобы отражать солнечные лучи.

“В случае возникновения неприятных симптомов в жаркие дни надо немедленно найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток. Следует избегать сладкой газировки, кофе, черного чая. При этом стакан молока или зеленый чай с натуральной мятой поможет восстановить силы и будет полезным”, – рассказывает египетский врач.

Особое внимание нужно обратить на то, что кондиционер должен охлаждать воздух не ниже 24 градусов по Цельсию. Иначе можно спровоцировать переохлаждение организма. Если же в помещении нет кондиционера, нужно обеспечить движение воздуха подручными средствами: открыть окна и двери, включить вентилятор. А чтобы помещение не перегревалось, задернуть шторы.

При этом тяжелые портьеры и ковры лучше на время убрать из квартиры – они настоящие тепловые аккумуляторы. Еще один совет от доктора Бадрана – налегать на продукты, которые в Египте называют “водяными батарейками”.

“Это свежие огурцы (96% воды), арбузы (90% воды), кабачки и легкие фруктовые салаты”, – рассказывает доктор Бадран.

Ну и, само собой, в жаркую погоду лучше постараться избегать фастфуда, жирных блюд, копченых, соленых и маринованных продуктов. Ведь они задерживают воду в организме.



Теги: Донбасс, здоровье, погода, продукты, жара
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх