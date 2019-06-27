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Банкир: найдена разгадка, почему Зеленский назначает проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке

27.06.2019 13:23
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Банкир: найдена разгадка, почему Зеленский назначает проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке

Наконец-то найдена разгадка, почему президент Владимир Зеленский назначает откровенных «ватников», коррупционеров и проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, банкир Сергей Фурса.

Он отмечает, все дело в том, что Владимир Александрович на Банковой сидит в старо администрации президента и у него велосипеда нет, приходится передвигаться по стране на дорогих автомобилях. Только приличного человека захочет назначить, как тут же дух Порошенко у него ручку из руки выбивает, призрак Януковича фамилии шептать начинает, а Ющенко про трипольскую культуру нудит. 

Сергей Фурса отмечает, совсем другое дело будет, если Зеленский переедет всем своим офисом, сразу же все измениться. Сразу приличные люди назначены будут. Просто все дело в плохом воздухе Банковой. Вот и вся разгадка. Сразу увидим новое качество, прозрачность и борьбу с коррупцией, а также невиданный патриотизм, но до переезда никак. Читайте также мнение политолога Михаила Бесараба – Порошенко должен покинуть «ЕС», тогда рейтинг партии мгновенно вырастет процентов на 5, а может и больше.



Теги: Донбасс, банкир, губернатор, Зеленский
 
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