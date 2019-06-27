- Будет ли Украина в ПАСЕ: стало известно, за кем последнее слово 15:01
- Две авиакомпании перестанут летать в Украину14:49
- Подкуп избирателей: особо «турботливого» мэра города отстранили от должности14:25
- Доллар в обменниках продолжает падать14:11
- На Полтавщине разбился дельтаплан: спасатели сообщают о погибших13:35
- Банкир: найдена разгадка, почему Зеленский назначает проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке13:23
- Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить13:00
- Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР12:46
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе12:16
Будет ли Украина в ПАСЕ: стало известно, за кем последнее слово
Дальнейшую судьбу участия в сессиях ПАСЕ украинской делегации будет решать Верховная Рада после консультаций с Зеленским. Об этом сообщила член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Ионова, передает https://www.dialog.ua/. Ранее Зеленский отреагировал на скандальное решение ПАСЕ о снятии санкций с российской делегации. Она пояснила, что пока некоторые участники делегации остаются в ПАСЕ, однако не принимают участие в официальных мероприятиях. Ионова отметила, что решение, участвовать в дальнейших заседаниях или нет, примет только Верховная Рада. Также она заверила, что будут консультативные встречи с премьер-министром и президентом для координации действий. Она напомнила, что, кроме Украины, из ПАСЕ могут выйти еще семь стран, действия с этими делегациями также будут скоординированы.
Теги: Украина, Донбасс, слово, ПАСЕ
- Премьер-лига Украины: результаты всех матчей 23-го тура
- Ветеран "Шахтера" не сомневается в победе сборной Украины в матче с Молдовой
- Марко Матерацци: "Я болею за "Шахтер"!"
- Настольный теннис. Золотой дебют "Домотехники-Норд"
- Жители городов, принимающих Евро-2012, могут получить выходные в дни матчей
- Новичок "Днепра" Калинич: Хочу сыграть против "Шахтера"
- В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома13:58
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»08:02
- День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет07:20
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Будет ли Украина в ПАСЕ: стало известно, за кем последнее слово 15:01
- Две авиакомпании перестанут летать в Украину14:49
- Подкуп избирателей: особо «турботливого» мэра города отстранили от должности14:25
- Доллар в обменниках продолжает падать14:11
- В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома13:58
- На Полтавщине разбился дельтаплан: спасатели сообщают о погибших13:35
- Банкир: найдена разгадка, почему Зеленский назначает проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке13:23
- Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить13:00
- Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР12:46
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов