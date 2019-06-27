Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

27.06.2019 11:00

Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике.

Правительство Украины вновь выходит на рынки заимствований, чтобы рассчитываться с существующими долгами. Только с начала 2019 году Украина заняла 182 млрд гривен, или 4100 на каждого украинца. При этом совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов. Что означают эти цифры, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

Денежные обязательства государства каждый украинец ощущает буквально на себе, говорит старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"Долги очень ощутимы. Если бы не выплаты долгов, у нас была бы ниже налоговая нагрузка, были бы либо выше доходы, либо ниже цены. При тех же налогах эти деньги могли бы пойти на строительство дорог, армию, медицину…", - отмечает Дубровский.

Однако, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ситуация с долгом в Украине все же улучшилась.