Эксперт: у Зеленского есть всего два пути, чтобы освободить украинских моряков

27.06.2019 17:00

Для того, чтобы пленные украинские моряки оказались дома президент Зеленский должен выбрать один из двух возможных путей. Первый и самый надежный выход – это согласиться признать, что операция прохода под арками Крымского моста была спланирована ушедшим в отставку Порошенко как провокация, но экипаж лишь выполнял приказ, потому не должен нести никакой ответственности. В таком случае, при согласии России дело легко решилось бы: адвокаты украинской стороны подали бы суду прошение о пересмотре решения о мере пресечения в связи с открывшимися новыми обстоятельствами и моряки были бы освобождены в зале суда под ручательство посольства Украины обеспечить доставку свидетелей и подозреваемых в суд по судебной повестке. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический эксперт Соломон Манн.



Он отмечает, тем не менее, вполне прогнозируемо, что такой выход Зеленский не примет – это будет означать обострение противостояния с его предшественником Порошенко и поддерживающими его националистами, которые могут принести Зеленскому много хлопот. По мнению Соломона Манна, такое решение кажется самым оптимальным: украинские моряки были бы уже дома в течение 3-5 дней, а корабли через максимум 2-3 недели были бы возвращены по улаживании всех материальных хозяйственных вопросов.