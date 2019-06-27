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Юрий Бойко представил кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» по округу №49 Валерия Гнатенка
В пятницу прошел областной форум партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Лидеры политической силы рассказали о мирном будущем Донбасса и его развитии. Кроме того, представили депутатов-мажоритарщиков в регионе. Среди них и мэр Дружковки — Валерий Гнатенко.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — партия, которая даже в самое сложное время не бросила жителей Донбасса. Мир и развитие — 2 главные цели её деятельности. Путем переговоров нужно достичь прекращения войны. Нужны нормальные школы и садики, качественные медицинские и социальные услуги, эффективная работа предприятий и развитая транспортная инфраструктура. Донбасс не должен быть забытым и отрезанным от мира, хоть нынешняя власть и пыталась этого достичь.
Лидеры партии и её представители на мажоритарных округах — это люди, за которых говорят их дела. Именно поэтому партия — единоличный лидер соцопросов среди избирателей Донбасса. Люди доверяют команде «Оппозиционной платформы — За жизнь!», хотят мира и развития.
— То, что мы достигли таких результатов при бешенном сопротивлении уходящей власти, при предательстве части наших бывших сторонников — это все заслуга жителей Донбасса. Я вам низко кланяюсь, потому что вы показали, что можно сделать невозможное в условиях тотального сопротивления, — говорит лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Юрий Бойко.
Выборы в Раду пройдут 21-го июля. Важно, чтоб Донбасс там представляла сильная команда. Люди сами предложили партии местных лидеров, которые в тяжелые моменты региона остались с ними.
— У Валерия Гнатенко большой опыт и замечательные идеи. Его команда разработала Стратегический план развития территории. Согласно ему, на протяжение 3 лет планируется привлечь на территорию Покровского и Константиновского районов, городов Дружковки и Константиновки более 2,5 миллиардов гривен на капитальные ремонты и освещение дорог, реконструкцию больниц, ФАПов, амбулаторий; капремонты школ и садиков, — рассказывает Бойко.
Также, у Валерия Гнатенко есть программа по возобновлению работы предприятий и созданию рабочих мест. Одна из идей — реализовать недорогое транспортное сообщение с городом Краматорском, который выполняет функции областного центра для городов Дружковки и Константиновки Это позволит улучшить экономическое состояние региона, увеличить количество рабочих мест.
— Мы видим возможность запуска троллейбусного маршрута, который пройдет через города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Так же, одной из самых острых проблем Донбасса, что требует срочного решения, является водоснабжение. Годами оправдываясь нехваткой средств, власть игнорировала проблему изношенных водопроводных систем. Последние события в Константиновке: огромный город оказался без водоснабжения на неделю. Если срочно комплексно не начать принимать меры, целая область может остаться без воды и окажется на грани экологической катастрофы, — резюмирует Юрий Бойко.
Валерий Гнатенко и команда «Оппозиционной платформы – За Жизнь» видят решение проблемы через разработку и принятие специального Закона Украины «Про альтернативное водоснабжение Донецкой области» для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям. Закон обеспечит финансирование разработки резервного водоснабжения и создания локальных резервуаров-накопителей для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Еще один член команды «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская уверена, что команда партии — это лучшие люди области.
— Это те лидеры, которые на протяжении последних пяти лет не сдали, не предали. Те, которые здесь, в самые тяжёлые дни войны, в самые тяжелые моменты нашей жизни были рядом, были вместе. И сегодня объединились с нашей главной исторической миссией, с тем шансом, который дает нам жизнь, чтобы вернуть мир и развитие в Украину. Один из них это Валерий Гнатенко!
София Кольченко.
Теги: Донбасс, партия, жизнь, кандидат, Бойко
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