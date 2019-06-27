Клиенты «Донецких энергетических услуг» с 1 июля продолжат экономить с ночным тарифом

Бытовые клиенты «Донецких энергетических услуг», у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше оплачивать меньше за электроэнергию, потребленную вечером, ночью и утром.

2019 года. А в соответствии с обновленным коммерческим предложением для бытовых клиентов «Донецких энергетических услуг» 2019 года, – ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется. Государственный регулятор НКРЭКУ официально подтвердил , что тарифы, дифференцированные по периодам времени, для населения продолжат действовать после 1 июлягода. А в соответствии с, которое также вступает в силу с 1 июлягода, – ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.

Порядок расчетов с владельцами зонных счетчиков остается без изменений:

Двухзонные тарифы:

· 0,5 тарифа с 23:00 до 7:00

· полный тариф в другие часы суток

Трехзонные тарифы:

· 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00

· полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00

· 0,4 тарифа с 23:00 до 7:00

Тариф для бытовых потребителей составляет 0,9 грн за кВт∙ч при потреблении до 100 кВт∙ч в месяц и 1,68 грн за кВт∙ч при потреблении более 100 кВт∙ч в месяц.



