Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе

27.06.2019 12:16

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет ответных шагов от России после того, как ВСУ отвели войска в районе Станицы Луганской.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований», — написал спецпредставитель Госдепа США.

Источник:https://donpress.com