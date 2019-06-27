- На Полтавщине разбился дельтаплан: спасатели сообщают о погибших13:35
- Банкир: найдена разгадка, почему Зеленский назначает проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке13:23
- Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить13:00
- Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР12:46
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе12:16
- Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах12:02
- Святослав Вакарчук: «Два года я медленно ем яд»11:36
- Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили11:00
- У Зеленского провели совещание по экономическим проблемам Донбасса10:37
Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба рассказал "Стране" о том, как обстоят дела с расследованием против экс-президента Петра Порошенко по "Кузне на Рыбальском" и каналу "Прямой".
"Если мы говорим об экс-президенте, то на данный момент в центральном аппарате расследуется 8 уголовных производств. Первое дело зарегистрировано месяц назад - 21 мая, а крайнее - на прошлой неделе. Я отдаю себе отчет, что к этой категории производств приковано внимание общества. Но все они требуют профессиональной подготовки и качественного расследования", - заявил Роман Труба.
- Когда в Украину вернулся Портнов, то первое его заявление о совершении Порошенко преступления касалось сделки о продаже завода "Кузня на Рыбльском". Вы тогда дали комментарий, что данное производство имеет правовую перспективу...
- Да, и я настаиваю на своих словах. Вообще каждое уголовное производство имеет перспективу, но давайте посмотрим какой она может быть? Это проведение расследования и вынесение законного решения, основания для чего прописаны в уголовном процессуальном законодательстве. В случае получения доказательств и подтверждения фактов, мы будем выходить на объявление подозрения и в итоге - составление обвинительного акта. Но если доказательств не будет, есть другая перспектива - это закрытие дела.
Мы уже вызвали лиц, которые приобрели имущество, о котором идет речь в данных производствах - завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" для проведения допросов. Пока как свидетелей. Уверен, что это будет не единичный допрос, и в зависимости от полученных результатов следствия - последуют еще вызовы. В том числе и высокопоставленных (бывших и нынешних) чиновников государства - мы будем допрашивать их по выясненным обстоятельствам. Кроме того, мы уже сегодня понимаем, что поскольку в данном случае речь идет об имущественных преступлениях, поэтому ставим себе в качестве приоритетных задач предупреждение возможности его отчуждения и обеспечение сохранности. Чтобы в дальнейшем, когда может встать вопрос об убытках, не получилось так, что отсутствует имущество для их возмещения.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, директор, Порошенко
- Четверо детей осиротели: киллер расстрелял директора крупной строительной фирмы (ФОТО)
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Доллар и евро нанесли по гривне сокрушительный удар: представлен новый курс валют
- "Полетели головы" угольных директоров
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»08:02
- День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет07:20
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- На Полтавщине разбился дельтаплан: спасатели сообщают о погибших13:35
- Банкир: найдена разгадка, почему Зеленский назначает проходимцев в губернаторы и берет их в список «Слуги народа» по мажоритарке13:23
- Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить13:00
- Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР12:46
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе12:16
- Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах12:02
- Святослав Вакарчук: «Два года я медленно ем яд»11:36
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили11:00
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов